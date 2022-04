Noël au Musée Henri Barré Thouars Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Thouars Deux-Sèvres EUR En attendant patiemment Noël, le musée propose pour la 2ème année une formule inédite de découverte des collections : la visite à la lanterne ! À la lueur de vos lampes, plongées dans l’obscurité, les œuvres apparaissent différemment, des

détails se révèlent tandis que d’autres se cachent…

De nouveaux ateliers de création vous seront proposés pour plonger dans l’ambiance des fêtes de fin d’année !

Visites en famille tous les jours à 14h et à 15h30

Ateliers en famille tous les jours à 14h et à 15h30

À partir de 6 ans. Réservations obligatoires, nombre de place limité. Pour la 2ème année, le musée Henri Barré vous invite à participer à des visites à la lanterne et à des ateliers en famille en attendant Noël.

