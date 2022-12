Noël au Musée de Pont-Aven Pont-Aven Pont-Aven Pont-Aven Catégories d’évènement: Finistère

Finistère Pont-Aven Au programme de cette journée :

ATELIER : Lightpainting : jouons avec la lumière à faire des photos lumineuses !

En compagnie de l’artiste photographe Yann Lopin, les enfants et leurs parents s’amusent à créer des photos

en utilisant la lumière pour créer des formes ! Apportez votre appareil photographique (avec un mode M).

Atelier 1 : 15h à 16h

Atelier 2 : 16h à 17h

Tarifs : 3 € par enfant, 6 € par adulte,

Réservation sur www.museepontaven.fr, 12 places par atelier.

A partir de 6 ans. NOCTURNE de 18h à 19h30 & spectacle à 18h15 Le Musée est ouvert en écho à l’évènement « Pont-Aven en Lumière » et c’est gratuit pour tous !

SPECTACLE « Du Bruit dans les feuilles » par la compagnie Choukibenn

Ce sont des histoires qui se passent dans la campagne Trégoroise, avec de

la vraie faune sauvage locale et des lieux connus…. Ce sont aussi des

personnages singuliers qui basculent vers un univers aux reflets légendaires

et magiques. Dans ce spectacle, vous retrouverez donc des fleurs, des

moutons et des patates… Va y avoir du bruit dans les feuilles !

Le conteur Erwan Hemeury aime faire avancer son récit à l’aide du public et

utiliser la musique verte pour agrémenter le tout.

Spectacle bilingue Français / Breton

Public famille : à partir de 3 ans, 60 places (sans réservation)

Durée : 40 minutes

Tarif : gratuit pour tous !

Lieu : Salle Julia. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. +33 2 98 06 14 43 Pont-Aven

