NOËL AU MUSÉE AUX ANCIENS COMMERCES Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou Catégories d’évènement: Doué-en-Anjou

Maine-et-Loire

NOËL AU MUSÉE AUX ANCIENS COMMERCES Doué-en-Anjou, 17 décembre 2022, Doué-en-Anjou . NOËL AU MUSÉE AUX ANCIENS COMMERCES Doué-la-Fontaine Impasse du Vieux Château Doué-en-Anjou Maine-et-Loire Impasse du Vieux Château Doué-la-Fontaine

2022-12-17 – 2022-12-16

Impasse du Vieux Château Doué-la-Fontaine

Doué-en-Anjou

Maine-et-Loire 6.5 6.5 EUR De quoi amuser les enfants avec la « Chasse aux bonhomme de Neige » ! Les lutins du père Noël ont caché des bonhomme de Neige dans le musée. Retrouvez les avant qu’ils ne fondent. Qui sait peut être aurez-vous droit à quelques friandises en récompense. Du 20 novembre au 30 décembre, le musée passe en mode Noël ! Décorations, illuminations, ambiance de Noël d’autrefois, il y en aura pour tous les goûts ! contact@anciens-commerces.fr +33 2 41 52 91 58 http://anciens-commerces.fr/ Impasse du Vieux Château Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Doué-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Doué-en-Anjou Adresse Doué-en-Anjou Maine-et-Loire Impasse du Vieux Château Doué-la-Fontaine Ville Doué-en-Anjou lieuville Impasse du Vieux Château Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Departement Maine-et-Loire

NOËL AU MUSÉE AUX ANCIENS COMMERCES Doué-en-Anjou 2022-12-17 was last modified: by NOËL AU MUSÉE AUX ANCIENS COMMERCES Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou 17 décembre 2022 Doué-en-Anjou Doué-la-Fontaine Impasse du Vieux Château Doué-en-Anjou Maine-et-Loire maine-et-loire

Doué-en-Anjou Maine-et-Loire