NOËL AU MOULIN D’ESCHVILLER Volmunster, 17 décembre 2021, Volmunster.

Noël au Moulin d’Eschviller. Le site vous propose de vous plonger dans l’ambiance des fêtes de fin d’année avec au programme:

– Contes de Noël à 18h, 18h45 et 19h30. Durée 30 minutes, devant le moulin,

– Spectacle de Feu par la Compagnie de théâtre “C’est pas Nous ?!”, à 18h30, 19h15 et 20h. Durée : 18 minutes, devant le moulin,

– Buvette et petite restauration sur place, en continu et proposée par le Restaurant du Moulin d’Eschviller. Vin chaud, jus de pomme chaud, bretzels…A partir de 18h, sur la terrasse du moulin.

Le spectacle de feu se déroule dans la continuité du conte. La réservation pour l’horaire du conte vaut également réservation pour le spectacle de feu.

Pass sanitaire requis.

Informations et réservations au moulin directement par téléphone au 03 87 96 76 40 ou par mail via : accueil@moulindeschviller.fr

accueil@moulindeschviller.fr +33 3 87 96 76 40 http://www.moulindeschviller.fr/

