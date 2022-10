NOËL AU MOULIN DE BUDING

NOËL AU MOULIN DE BUDING, 18 décembre 2022, . NOËL AU MOULIN DE BUDING



2022-12-18 16:00:00 16:00:00 – 2022-12-18 20:00:00 20:00:00 Vivez Noël au Moulin de Buding en famille !

Au programme : Marché de Noël, sculpture sur glace et animation avec Sylvain DIVO, atelier création d’une boule de Noël à partir d’ampoules recyclées avec l’équipe d’animation du Moulin de Buding, maquillage pour enfant, découverte de la Maison du Père Noël et encore d’autres surprises…

Venez accrocher votre décoration sur notre grand sapin et laissez opérer la magie de Noël.

Restauration avec APE de BUDING, La Ferme du Moulin de Buding. Moulin de Buding dernière mise à jour : 2022-10-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville