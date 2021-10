Noël au Jardin – Le Prince des Voleurs Parc de Wesserling – Ecomusée textile, 3 décembre 2021, Husseren-Wesserling.

Noël au Jardin – Le Prince des Voleurs

du vendredi 3 décembre au jeudi 30 décembre à Parc de Wesserling – Ecomusée textile

► **Thème 2021 : Le Prince des Voleurs** —————————————- Cette année, le Parc de Wesserling vous convie à découvrir son grand et traditionnel conte de Noël dans ses jardins, inspiré du roman “Robin des Bois”. A la lumière des bougies, laissez-vous porter par une histoire originale et authentique, portant les vraies valeurs de Noël. Rencontrez-y des personnages haut en couleurs qui vous feront vivre une aventure hors du commun ! —————————————————————- **► DATES & RESERVATION** • **19 soirées du 3 au 30 décembre 2021** Le 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 et 30 décembre. **Horaires** • Noël au Jardin de 17h à 21h (durée de la balade : 1h – un départ toutes les 15 min) • Musée Textile ouvert de 13 à 21h **/!\ RESERVATION UNIQUEMENT SUR INTERNET :** [[https://bit.ly/3v2DvP3](https://bit.ly/3v2DvP3)](https://bit.ly/3v2DvP3) **► Réservation pour les groupes, associations et entreprises :** [[groupes@parc-wesserling.fr](mailto:groupes@parc-wesserling.fr)](mailto:groupes@parc-wesserling.fr) ou 03 89 38 28 15 —————————————————————- **► TARIFS** • Adulte : 12 € • Enfant de 4 à 17 ans : 9 € • Enfant de – 4 ans : gratuit —————————————————————- **► RESTAURATION SUR PLACE** • A **la Ferme du Parc de Wesserling**, dégustez nos douceurs de Noël : tartines paysannes, soupes du potager, manalas, chocolat et vin chaud… • Les restaurants du Parc : **La Fabrique**, **l’Orée du Parc**, **La Manufacture Royale** (sur réservation) —————————————————————- **► BON À SAVOIR** • Chaque entrée payée donne le droit d’accès à l’événement “Noël au Jardin” (suivant l’horaire de réservation) et au Musée Textile. Un vin chaud ou jus de pomme chaud vous est offert à la fin de la balade contée. • Prévoir des vêtements chauds et de bonnes chaussures de marche. • Parcours dans les jardins et en extérieur, avec des escaliers, des chemins d’herbe, de terre, de paille, et suivant la météo, de la neige ou de la boue. Ce parcours est difficilement accessible aux personnes en fauteuil roulant. • Les poussettes sont fortement déconseillées sur le parcours de Noël au Jardin. Nous recommandons aux parents de privilégier plutôt le porte-bébé. —————————————————————- **► LIEU** Parc de Wesserling – Ecomusée Textile Rue du Parc – 68470 HUSSEREN-WESSERLING [[info@parc-wesserling.fr](mailto:info@parc-wesserling.fr)](mailto:info@parc-wesserling.fr) • 03 89 38 28 08

