Noël au Havre Le Havre, 1 décembre 2021, Le Havre.

Noël au Havre Le Havre

2021-12-01 – 2022-01-02

Le Havre Seine-Maritime

Dès le 1er décembre, la Ville du Havre vous invite à découvrir ses animations de Noël pour vous faire vivre la magie des fêtes.

> Exposition animée : « Noël au bout du monde » – Entrée gratuite, Hôtel de Ville du Havre

Plongez au cœur de la magie de Noël en découvrant la nouvelle exposition événement animée par une centaine de personnages ! Les héros de cette nouvelle aventure font appel à toute leur imagination pour s’embarquer dans un grand voyage au bout du monde, au pays des koalas et des kangourous…

Une mise en scène sur plus de 1 000 m², qui vous fera partager de merveilleux moments en famille ! Les enfants pourront déposer leur lettre au Père Noël à l’entrée de l’exposition et obtenir une réponse à condition d’indiquer leur adresse au dos de l’enveloppe !

> Noël au cœur de l’espace public

Comme chaque année, la Ville du Havre met en œuvre des illuminations dans les rues et sur les places dans tous les quartiers, notamment autour des zones commerçantes. Place de l’Hôtel de Ville, un sapin géant de douze mètres vient souligner la perspective entre l’Hôtel de Ville et la rue de Paris, tandis que d’autres sapins viennent souligner l’architecture des jardins de l’Hôtel de Ville.

> Marché de Noël

Retrouvez des idées cadeaux et les incontournables marrons chauds et autres friandises à déguster sur place ou à emporter. Une parenthèse gourmande qui réchauffe les cœurs et régale les papilles !

> Manèges (lundi, mardi, jeudi, vendredi, hors vacances scolaires de 15h à 20h / mercredi, samedi et dimanche et pendant les vacances scolaires de 11h à 20h)

La grande roue fait son retour, elle sera accompagnée cette année d’un carrousel, sur le parvis Est de la place de l’Hôtel de Ville. Les plus jeunes apprécieront le « traîneau du Père Noël » sur le parvis de l’église Saint-Michel, ou encore le manège installé place Perret.

> Marché artisanal, le samedi 4 décembre de 10h à 19h

Organisé par l’association des commerçants de Noël, retrouvez un marché de créateurs locaux ainsi qu’une déambulation d’échassiers lumineux et autres animations. Chocolats et bonbons seront offerts aux enfants ! Venez vous faire photographier avec le Père Noël et déposer votre liste de Noël dans la boîte à lettres, face à la cathédrale Notre-Dame, de 15h à 18h. La photo est offerte par l’association.

> Parade blanche, le dimanche 19 décembre

La Parade Blanche est un temps fort de « Noël au Havre ». Ce défilé nocturne attire chaque année des milliers de spectateurs dans une ambiance musicale et féérique. Le Comité des Fêtes vous invite à vous habiller en blanc et à vous munir de lampions.

Toutes les animations ont lieu du 1er décembre au 2 janvier.

