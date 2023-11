Noël au Double Fond Théâtre Le Double Fond Paris, 24 décembre 2024, Paris.

Le mardi 24 décembre 2024

de 19h00 à 22h45

.Tout public. payant Soirée de noël le 24 Décembre de 19h à 22h45

Dîner-spectacle à 19h00 : 145 € (1 coupe de champagne, ½ bouteille de vin et soft à volonté, dîner tapas 27 pièces, thé/café, magie à votre table, spectacle et cadeau magique)

ou Apéro-spectacle à 20h00 : 90 € (1 coupe de champagne ou 2 boissons à 4.50 €, assortiment salé, magie à votre table, spectacle et cadeau magique)

Fêtez avec nous ce jour magique…

Une soirée complète vous attend, avec au programme : un dîner avec nos serveurs-magiciens puis un spectacle dans la grande tradition du Double Fond. Laissez-vous emporter par la magie, le talent, la bonne humeur et l’humour de l’équipe du Double Fond ! On adore faire la fête et vous ?

Spectacle de noël

19h00 : Dîner de Noël et magie à votre table

21h30 : Spectacle de Noël

Et comme c’est Noël, un cadeau magique vous attend !

22h45 : C’est la fin

Théâtre Le Double Fond 1 place du Marché Sainte-Catherine 75004 Paris

Contact : https://www.doublefond.com +33142714020 resa@doublefond.com https://www.doublefond.com/#

