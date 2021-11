Noël au Domaine Royal de Château Gaillard Amboise, 27 novembre 2021, Amboise.

Noël au Domaine Royal de Château Gaillard Amboise

2021-11-27 – 2022-01-02

Amboise Indre-et-Loire

Le Domaine Royal de Château Gaillard revêt sa parure de Noël et va faire scintiller les yeux des petits et grands enfants !

Au programme : dégustation de notre pain d’épices aux délicats arômes d’oranges confites et de pépites de chocolat pour raviver vos papilles ; vin chaud aux agrumes pour se réchauffer le coeur et autres gourmandises

Pour les plus petits, nous proposons une lecture du Conte de Noël de Château Gaillard autour de la Pomme d’Or, la Forêt Enchantée, les 7 Sentiers du Paradis et les animaux familiers du domaine. Cette activité se déroulera tous les jours pendant les vacances près du sapin géant à 16h. Tapis douillets et coussins moelleux les plongeront dans une atmosphère chaleureuse.

+33 2 47 30 33 29 https://chateau-gaillard-amboise.fr/

