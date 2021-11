Noël au Domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis, 20 novembre 2021, Fontaine-Chaalis.

Noël au Domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis

2021-11-20 – 2021-12-17

Fontaine-Chaalis Oise Fontaine-Chaalis

8 Pendant les week-ends et les vacances de Noël, le Domaine de Chaalis vous propose une visite olfactive pour les familles, dans une ambiance de réveillon de Noël. Les plus jeunes repartiront de Chaalis avec un Certificat de courtoisie et des confiseries bien méritées !

Tous publics

Horaires : samedi et dimanche et les vacances de Noël, de 10h à 16h.

Durée : 1h

Réservation fortement recommandée

+33 3 44 54 04 02

Domaine de Chaalis

Fontaine-Chaalis

