Comptoir des Loisirs, le samedi 4 décembre à 10:30

À l’occasion des fêtes de Noël, Le Musée des instruments à vent et le Comptoir des loisirs s’associent de nouveau pour vous proposer un atelier sur la relation entre les instruments à vent et les musiques de Noël. Réservation au 02 32 24 04 43 ou [[info@lcdl-evreux.fr](info@lcdl-evreux.fr)](info@lcdl-evreux.fr)

Gratuit, sur réservation

Atelier famille hors-les-murs Comptoir des Loisirs 11 rue de la Harpe 27000 Évreux Évreux Le Clos au Duc Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T10:30:00 2021-12-04T12:00:00

