L’opération « Hoerdt au cœur de Noël » revient pour une deuxième édition.

A partir du lancement des festivités le 25 novembre et jusqu’au 24 décembre, grâce à la mobilisation de nombreux acteurs locaux, notre village va vivre au rythme de Noël.

Ainsi, dimanche 27 novembre retrouvez Noël au cœur du village de 14h00 à 18h00. Trois marchés vus sont proposés :

– Le marché de Noël de lafFerme Dollinger 39 rue de la République

L’occasion de découvrir des créations artisanales, les produits festifs et de déguster des produits de la région.Seront également proposées diverses animations pour petits et grands et une aubade des Gospel Kids.

– Le marché de Noël traditionnel solidaire et caritatif organisé par le Lions Club du Kochersberg à l’Ancien Relais de Diligence ISMH 26, rue de la République

Un marché authentique, où vous pourrez tout à la fois déguster des huitres en provenance directe de la Presqu’ile de Rhuys (Morbihan Bretagne), rencontrer des vignerons et chiner de petites merveilles à la Brocante de Noël qui propose des décorations anciennes et d’occasion

A noter la présence d’un stand de kelsch proposé par l’association LN de Coeur de Seebach, des musiciens de « La Fanfare Saint Georges de Achenheim » dirigés par M. Jacky Bechtold, de la Conteuse pour enfants Marie-Thérèse et bien sûr du grand Saint Nicolas.

– Le Marché de Noël des enfants organisé par le Conseil Municipal des Enfants et la Société des Amis de la Maison des Arts et du Patrimoine « A la Couronne » au musée de l’Asperge 12, rue de la Wantzenau

Un lieu hors du temps, où toutes les animations proposées sont dédiées aux enfants. Outres les petites animations proposées par les jeunes élus, (jeux de fête foraine, ateliers de bricolage), sont proposées des ateliers de confection de décorations de Noël, et le spectacle de Noël de Catherine FISCHBACH Conteuse professionnelle

L’occasion aussi de découvrir, le musée, les traditions et le patrimoine du village en famille grâce à des parcours ludiques tout spécialement conçus pour les enfants.

Vous y rencontrerez peut-être Christkindel qui vous aidera à retrouver l’espiègle Lutin « Boule de Neige »…

