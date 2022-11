Noël au cœur de l’école

Noël au cœur de l’école, 3 décembre 2022, . Noël au cœur de l’école



2022-12-03 – 2022-12-03 L’opération « Hoerdt au coeur de Noël » revient pour une deuxième édition.

A partir du lancement des festivités le 25 novembre et jusqu’au 24 décembre, grâce à la mobilisation de nombreux acteurs locaux, notre village va vivre au rythme de Noël.

Le marché de Noël organisé le Handball Club de Hoerdt et l’association de parents d’élèves APELI dans la cour de l’école élémentaire Im Leh.

L’association APELI proposera, les deux après-midis, de 13h30 à 18h, de nombreuses animations : ateliers, bricolages de Noël, contes, et surtout la venue du Père Noël qui fera, tout spécialement, escale à Hoerdt en calèche… Ces activités qui feront le bonheur des petits et des grands seront accessibles à tous. dernière mise à jour : 2022-10-27 par

