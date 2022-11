Noël au Château Raoul Châteauroux Châteauroux Catégories d’évènement: Châteauroux

Indre

Noël au Château Raoul Châteauroux, 20 décembre 2022, Châteauroux. Noël au Château Raoul

Place de la Victoire et des Alliés Châteauroux Indre

2022-12-20 16:00:00 – 2022-12-20 17:15:00 Châteauroux

Indre 6 EUR Poussez la porte du Château Raoul et venez découvrir toute la richesse de ce lieu chargé d’histoire. De ses boiseries à l’anglaise à la fraîcheur de ses caves, de sa charpente impressionnante à sa tapisserie captivante, notre ancienne forteresse seigneuriale vous révèlera ses mille & un mystères. Poussez la porte du Château Raoul et venez découvrir toute la richesse de ce lieu chargé d’histoire. +33 2 54 34 10 74 CBT

Châteauroux

dernière mise à jour : 2022-11-17 par OT Châteauroux Berry Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Châteauroux, Indre Autres Lieu Châteauroux Adresse Place de la Victoire et des Alliés Châteauroux Indre OT Châteauroux Berry Tourisme Ville Châteauroux lieuville Châteauroux Departement Indre

Châteauroux Châteauroux Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauroux/

Noël au Château Raoul Châteauroux 2022-12-20 was last modified: by Noël au Château Raoul Châteauroux Châteauroux 20 décembre 2022 Châteauroux Indre Place de la Victoire et des Alliés Châteauroux Indre OT Châteauroux Berry Tourisme

Châteauroux Indre