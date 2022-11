Noël au Château Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Eure-et-Loir Pour ce Noël, le château des Comtes du Perche propose une programmation inédite mêlant animations et spectacles. Plus de 20 rdv familiaux s‘enchaîneront du 19 au 30 décembre en explorant différents domaines : magie, théâtre, marionnettes, contes, calligraphie.

Séances gratuites : 50 places/ par séances – RESERVATION OBLIGATOIRE > LA MAGIE DE NOHAM GANNIER

Noham Gannier (prix spécial close-up « magie rapprochée » aux Championnats de France de la magie), fait preuve d’une dextérité totalement déconcertante

Un simple jeu de cartes et le tour est joué ! > CALLIGRAPHIE

Eric Montigny, artiste calligraphe, apprendra aux petits et grands l’art de la calligraphie. Le petit + : « nous préparerons l’encre selon une méthode chinoise vieille de plus de 3000 ans ». + d’infos sur le Mag n°43 p.19 Pour ce Noël 2022, le château des Comtes du Perche propose une programmation inédite mêlant animations et spectacles. Plus de vingt rendez-vous familiaux s‘enchaîneront du 19 au 30 décembre en explorant différents domaines : magie, théâtre, marionnettes, contes, calligraphie. +33 2 37 52 18 02 OTC Perche

