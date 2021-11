Nantes Château des Ducs de Bretagne - Musée d'Histoire de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Noël au Château – Nocturne #18 Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Entrée libre en continu, dans la limite des places disponibles de 16h à 20h – Dernier accès à 19h30 Le Château des ducs de Bretagne propose pour la cinquième année une « nocturne à hauteur d’enfant » à faire en famille en fin d’après-midi. Cette année : un programme renouvelé pour offrir émotions et découvertes aux jeunes visiteurs. Au fil de leur parcours dans le musée d’histoire de Nantes et l’ancien palais ducal, les familles peuvent participer à des ateliers et des jeux, assister à des petits spectacles, voir un court métrage, écouter un concert, rencontrer des lutins et peut-être même le père Noël. En partenariat avec l’Atelier des initiatives, Les Berlingots et l’Atelier de Bricolage des Dervallières. Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/evenements/nocturne-noel-au-chateau-2021/

