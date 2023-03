Noël au Château Lieu-dit Digoine Palinges Palinges Catégories d’Évènement: Palinges

2023-12-09 – 2023-12-10

Noël au Château, une animation pour les petits comme pour les plus grands. Marché de Noël, visites libres du château, du théâtre et des jardins, présence du Père Noël, illuminations, promenades en calèche, espace restauration sur place, animations pour les enfants. contact@chateaudedigoine.fr +33 3 85 70 20 27 http://chateaudedigoine.fr/ Lieu-dit Digoine Château de Digoine Palinges 5 EUR

