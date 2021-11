Valréas Valréas Valréas, Vaucluse Noël au Château, la table des treize desserts Valréas Valréas Catégories d’évènement: Valréas

Vaucluse

Noël au Château, la table des treize desserts Valréas, 4 décembre 2021, Valréas. Noël au Château, la table des treize desserts Château de Simiane 8 place Aristide Briand Valréas

2021-12-04 – 2021-12-31 Château de Simiane 8 place Aristide Briand

Valréas Vaucluse Valréas Vaucluse Noël au Château, c’est une grande table des treize desserts et une exposition sur Noël. accueil-chateau@mairie-valreas.fr +33 4 90 35 30 44 Château de Simiane 8 place Aristide Briand Valréas

dernière mise à jour : 2021-11-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

Détails Catégories d’évènement: Valréas, Vaucluse Autres Lieu Valréas Adresse Château de Simiane 8 place Aristide Briand Ville Valréas lieuville Château de Simiane 8 place Aristide Briand Valréas