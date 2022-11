Noël au Château en Suisse Normande Thury-Harcourt-le-Hom Thury-Harcourt-le-Hom Catégories d’évènement: 14220

Thury-Harcourt-le-Hom

Noël au Château en Suisse Normande Thury-Harcourt-le-Hom, 25 novembre 2022, Thury-Harcourt-le-Hom. Noël au Château en Suisse Normande

Allée Cavalière Thury-Harcourt Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Thury-Harcourt Allée Cavalière

2022-11-25 – 2022-11-27

Thury-Harcourt Allée Cavalière

Thury-Harcourt-le-Hom

14220 Lancement des illuminations de Noël – Chorales, spectacles, boissons chaudes : Vendredi à 19h15 – Place de la Mairie

Marché et animations de Noël : Samedi 14h-20h & dimanche 11h30-19h – Château d’Harcourt

Feux d’artifice contés : Samedi à 19h, Dimanche à 18h Entrée libre

otsuissenormande@gmail.com +33 2 31 79 70 45 http://www.noelauchateau-suissenormande.com/

