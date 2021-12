Villeneuve Villeneuve Puy-de-Dôme, Villeneuve Noël au château de Villeneuve-Lembron Villeneuve Villeneuve Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Villeneuve

Noël au château de Villeneuve-Lembron Villeneuve, 19 décembre 2021, Villeneuve. Noël au château de Villeneuve-Lembron Villeneuve

2021-12-19 15:00:00 15:00:00 – 2021-12-20 17:00:00 17:00:00

Villeneuve Puy-de-Dôme Villeneuve EUR 6 6 2 jours, 2 spectacles : “La fête de Perrault” dimanche (à partir de 8 ans) et “Les fils de Noël” (pour les 4-8 ans) lundi. Reservation obligatoire par téléphone. chateau-villeneuve-lembron@monuments-nationaux.fr +33 4 73 96 41 64 Villeneuve

dernière mise à jour : 2021-12-13 par Pays d’Issoire Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Villeneuve Autres Lieu Villeneuve Adresse Ville Villeneuve lieuville Villeneuve