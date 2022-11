Noël au Chateau de Monbazillac – Venez rencontrer le père noël Monbazillac, 21 décembre 2022, Monbazillac.

Noël au Chateau de Monbazillac – Venez rencontrer le père noël

Château de Monbazillac Le Bourg Monbazillac Dordogne Le Bourg Château de Monbazillac

2022-12-21 14:00:00 – 2022-12-24 18:00:00

Le Bourg Château de Monbazillac

Monbazillac

Dordogne

Monbazillac

Venez vivre une après-midi enchantée au Château de Monbazillac et découvrez-le comme vous ne l’avez jamais vu ! Les salles seront décorées, notre Pavillon des Arômes se transformera en maison du Père Noël et de nombreuses animations raviront petits et grands enfants !

Nous vous proposons un spectacle de contes pour les enfants (les 21, 28 et 30 décembre à 15h), des rencontres avec le Père Noël en personne (du 21 au 24 décembre) et un espace de boissons chaudes, crêpes…

Spectacle de conte sur réservation – Le château sera fermé le 25 décembre

Venez vivre une après-midi enchantée au Château de Monbazillac et découvrez-le comme vous ne l’avez jamais vu ! Les salles seront décorées, notre Pavillon des Arômes se transformera en maison du Père Noël et de nombreuses animations raviront petits et grands enfants !

Nous vous proposons un spectacle de contes pour les enfants (les 21, 28 et 30 décembre à 15h), des rencontres avec le Père Noël en personne (du 21 au 24 décembre) et un espace de boissons chaudes, crêpes…

Spectacle de conte sur réservation – Le château sera fermé le 25 décembre

+33 5 53 61 52 52

Château de Monbazillac

Le Bourg Château de Monbazillac Monbazillac

dernière mise à jour : 2022-11-25 par