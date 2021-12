Villemandeur Château de Lisledon Villemandeur Noël au Château de Lisledon Château de Lisledon Villemandeur Catégorie d’évènement: Villemandeur

Noël au Château de Lisledon Château de Lisledon, 18 décembre 2021, Villemandeur. Noël au Château de Lisledon

du samedi 18 décembre au dimanche 19 décembre à Château de Lisledon

La municipalité de Villemandeur vous propose un week-end au château. Des ateliers créatifs sur le thème de noël ainsi que des contes feront le bonheur des petits dans le château de Lisledon. La venue du père noël et de son lutin pour que nos bambins puissent poser le temps d’une photo et échanger rendront cette journée inoubliable. Une buvette gourmande pour se réchauffer et se régaler sera installée (tenue par l’association Hillbilly country) Musique et décorations de noël serons là pour ravir petits et grands ! La municipalité de Villemandeur vous propose un week-end au château. Des ateliers créatifs sur le thème de noël ainsi que des contes feront le bonheur des petits dans le château de Lisledon. Château de Lisledon Rue de la Surandière, Villemandeur Villemandeur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T13:00:00 2021-12-18T16:30:00;2021-12-19T13:00:00 2021-12-19T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Villemandeur Autres Lieu Château de Lisledon Adresse Rue de la Surandière, Villemandeur Ville Villemandeur lieuville Château de Lisledon Villemandeur