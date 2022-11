Noël au Château de Chantilly Chantilly, 26 novembre 2022, Chantilly.

Noël au Château de Chantilly

1 Rue du Connétable Chantilly Oise

2022-11-26 – 2023-01-02

Chantilly

Oise

Du 26 novembre au 2 janvier 2023, le Château de Chantilly vous propose un rendez-vous exceptionnel pour cette fin d’année.

Au programme : un nouveau spectacle équestre, des visites insolites et de quoi ravir les papilles des plus gourmands, le tout dans une ambiance chaleureuse. Un moment magique et féérique à vivre en famille ou entre amis !

DÉCORATIONS ET ANIMATIONS DE NOËL

Cet hiver encore, le château, le parc et les grandes écuries se parent d’habits de fête pour émerveiller petits et grands ! Des décorations et d’autres surprises animeront la visite du château.

-Le duc d’Aumale vous invite à sa table ! Admirez une table de Noël dans la Galerie des Cerfs du château mêlant décors spécialement créés et pièces historiques dressées exceptionnellement pour les fêtes de fin d’année.

-Le 10 décembre, les Chœurs des enfants et des adolescents du Ménestrel interpréteront les plus beaux chants de Noël dans la cour d’honneur du château. Un moment exceptionnel qui exprimera la joie des fêtes de fin d’année.

LE PÈRE NOËL

Le Père Noël viendra pointer le bout de sa hotte dans le Château pour le plus grand plaisir des petits et des grands enfants ! Rendez-vous les mercredis, samedis et dimanches puis tous les jours (sauf le mardi) durant les vacances scolaires de 14h à 17h. C’est le moment pour vos enfants d’écrire la célèbre lettre au Père Noël. Nos petits lutins mettront à leur disposition dès le 14 décembre sa boîte aux lettres express direction le pôle Nord !

SPECTACLE ÉQUESTRE DE NOËL : « LE MIROIR DE BÉRYLUNE »

Un spectacle original mêlant aventures, prouesses équestres, acrobaties, humour et chansons qui ravira toute la famille !

LES VEILLÉES DE NOËL DE CHANTILLY

Célébrez l’esprit de Noël en découvrant, à la nuit tombée, les somptueux décors qui illuminent le château et les extraordinaires trésors des collections du musée Condé en visite libre. Les 22, 23, 29 et 30 décembre de 17h à 20h. Tarif spécial : 13.50€ / Gratuit pour les moins de 7 ans.

LES MERVEILLEUSES VISITES DE NOËL

Vivez la magie de Noël en partant à la découverte des trésors des collections et laissez-vous guider dans la Bibliothèque du Théâtre, exceptionnellement ouverte pendant les fêtes. Visites guidées en français du lundi au vendredi du 19 décembre au 2 janvier (sauf le mardi et les jours fériés) à 11h30 et 15h30. Visites guidées adaptées aux enfants à partir de 7 ans. Durée : 45 minutes / Tarif unique : 5€ (enfant payant à partir de 3 ans)

UN MINI MARCHÉ DE NOËL

Pour les plus gourmands, profitez d’un mini marché de Noël pour déguster de bonnes crêpes, un chocolat chaud et bien d’autres gourmandises ! Rendez-vous les 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 décembre 2022 et 1er, 2 janvier 2023 de 10h30 à 18h. Ouverture exceptionnelle jusqu’à 20h les 22, 23, 29 et 30 décembre 2022.

ATELIER CRÈME CHANTILLY

Devenez « écuyer fouetteur » en participant à un atelier de crème Chantilly ! Un incontournable pour sublimer vos desserts de fin d’année (crème Chantilly à la crème de marron, au caramel beurre salé…). En supplément du billet d’entrée. Dates : 3, 4, 10, 11, 17 et 18 décembre à 14h00 / Durée : 1 heure. Adulte : 16 € / 12-17 ans : 10 € / Moins de 12 ans : 6 € en supplément du billet d’entrée

+33 3 44 27 31 80 https://chateaudechantilly.fr/

Chantilly

