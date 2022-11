Noël au Château de Beaugency Beaugency, 3 décembre 2022, Beaugency.

Noël au Château de Beaugency

2 Place Dunois Beaugency Loiret

2022-12-03 – 2022-12-04

Beaugency

Loiret

Beaugency

Le Château de Beaugency revêt ses habits de lumières pour la fête de Noël dès le 3 décembre. Profitez des week-ends de décembre et des vacances pour venir découvrir le château aux mille lumières. Dès la nuit tombée, des tableaux floraux, naturels et végétaux faisant honneur à la biodiversité de la région Centre Val de Loire seront projetés sur les façades du Château pour un voyage à travers la neige et les forêts de sapins. Le public sera alors plongé dans un univers féerique et scintillant, qui fait écho à la magie des fêtes de Noël. Le Château de Beaugency met en avant le patrimoine floral et faunistique ligérien à travers une réécriture et une réinterprétation de la Légende du sapin.

contact@chateau-beaugency.com https://www.chateau-beaugency.com/event/noel-au-chateau-de-beaugency/

