Noël au château d'Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau, 4 décembre 2021

2021-12-04 10:00:00 10:00:00 – 2022-01-02 17:15:00 17:15:00

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire Azay-le-Rideau

Du 4 décembre 2021 au 2 janvier 2022, le château d’Azay-le-Rideau se pare des plus belles couleurs de Noël dans le cadre de la 6è édition de l’événement « Noël au Pays des châteaux » ».

Véronique Chauvet, plasticienne et cuisinière de métier, propose une mise en ambiance du château sur le thème de la gourmandise et investit toutes les pièces de créations en papier mâché.

Ses mets de Noël originaux, associés aux boules de verre et de velours, couronnes, sapins et autres décors végétaux, dialoguent respectueusement avec les textiles raffinés et les matériaux précieux qui ornent les différentes salles du château.

Un programme d’animations et visites sur le thème de la gourmandise rythme également les vacances de fin d’année pour partager ensemble ces moments de fêtes.

Du 4 décembre 2021 au 2 janvier 2022, le château d’Azay-le-Rideau se pare des plus belles couleurs de Noël dans le cadre de la 6è édition de l’événement « Noël au Pays des châteaux » et propose une mise en ambiance intitulée « Noël de papier, rêves gourmands » conçue par Véronique Chauvet.

chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr +33 2 45 47 42 04 http://www.azay-le-rideau.fr/

Azay-le-Rideau

