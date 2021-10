Noël au Château ! Château de Meung sur Loire, 4 décembre 2021, Meung-sur-Loire.

Noël au Château !

du samedi 4 décembre au jeudi 30 décembre à Château de Meung sur Loire

De nouvelles scènes féeriques vous attendent au château de Meung pour un voyage au cœur de l’univers du Père Noël. Une visite pleine de surprises avec les animations du défi des lutins, le maquillage fluo qui se révèle comme par magie dans la Salle Noire, l’Arbre à Souhaits, la Fabrique de Bonbons, la salle des Contes, … et bien sûr le seul et unique : Walter le robot ! Plus de 20 pièces entièrement décorées vous attendent pour vous faire passer un moment inoubliable. Pendant votre visite, ne ratez pas le Père Noël : il a une surprise pour les enfants ! Et cette année, le jeu concours vous permettra de gagner un Pass Famille au Zoo de Beauval ! _Passe sanitaire obligatoire, toute sortie est définitive !_ **Dates et horaires** Les samedi 4 et dimanche 5 décembre, les samedi 11 et dimanche 12 décembre, du samedi 18 au jeudi 23 décembre & du dimanche 26 au jeudi 30 décembre 2021 De 14h à 18h _Dernière admission 45mn avant la fermeture_ Tarifs : Plein tarif : 9,50€ Tarif réduit (étudiant, chômeur, handicapé) : 8€ Tarif enfant (de 5 à 15 ans) : 6€ Gratuit pour les moins de 5 ans BILLETTERIE EN LIGNE UNIQUEMENT [https://chateau-de-meung.com/billetterie-en-ligne](https://chateau-de-meung.com/billetterie-en-ligne/)

Vous pensiez tout savoir du Père Noël ? Parcourez le Château de Meung sur Loire pour découvrir la vie secrète du Père Noël… Mais chuuuuuut, on compte sur vous pour garder le secret !

Château de Meung sur Loire 16, place du Martroi Meung sur Loire Meung-sur-Loire Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T18:00:00;2021-12-05T14:00:00 2021-12-05T18:00:00;2021-12-11T14:00:00 2021-12-11T18:00:00;2021-12-12T14:00:00 2021-12-12T18:00:00;2021-12-18T14:00:00 2021-12-18T18:00:00;2021-12-19T14:00:00 2021-12-19T18:00:00;2021-12-20T14:00:00 2021-12-20T18:00:00;2021-12-21T14:00:00 2021-12-21T18:00:00;2021-12-22T14:00:00 2021-12-22T18:00:00;2021-12-23T14:00:00 2021-12-23T18:00:00;2021-12-26T14:00:00 2021-12-26T18:00:00;2021-12-27T14:00:00 2021-12-27T18:00:00;2021-12-28T14:00:00 2021-12-28T18:00:00;2021-12-29T14:00:00 2021-12-29T18:00:00;2021-12-30T14:00:00 2021-12-30T18:00:00