Le samedi 27 & le dimanche 28 novembre 2021, l’équipe du Château de Digoine vous propose de vivre UN VÉRITABLE NOËL DE CHÂTEAU. Au programme : illuminations, décorations, présence du Père Noël et bien d’autres surprises… NOËL AU CHÂTEAU, c’est aussi l’occasion de profiter de la seconde édition du MARCHÉ DE NOËL. Durant ce week-end féerique, exposants et producteurs investiront Digoine et proposeront aux visiteurs de l’artisanat d’art, des produits du terroir ainsi que des démonstrations uniques de leurs savoir-faire.

Château, jardins, marché de Noël et animations : 12€/adulte, 10€/réduit, 5€/enfant / Jardins, marché de Noël et animations : 5€/adulte, 3€/enfant

2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T19:00:00;2021-11-28T10:00:00 2021-11-28T19:00:00

