Loir-et-Cher Noël au château à Vendôme. Dès 16h, stand de gâteaux, crêpes, chocolat et vin chauds. 16h30 : le Père Noël va déambuler en fanfare avec la Banda’vendômoise, ses lutins et des peluches géantes, avant de rejoindre son fauteuil pour se laisser prendre en photo avec les enfants, dans un joli décor. Présence d’un sculpteur sur ballons (Irtimid). 17h30 : spectacle de marionnettes pour enfants, par la Compagnie El Bicho Dorado. Ce spectacle, qui s’intitule « Johnny est à l’ombre » est l’histoire d’un pauvre petit gars qui passe son temps en prison. Un jour, il décide de s’échapper. Mais une fois dehors, ses espoirs de liberté tombent entre les mains d’un petit voleur obsessionnel. Comment va­ t-il faire pour ne pas retourner en prison ? 18h : musique de Noël et les animations reprennent. Noël au château c’est : des musiques de Noël, l’arrivée du Père Noël, des sculptures sur ballons, un spectacle de marionnettes… chateaudevendome@gmail.com +33 6 83 53 87 69 Pixabay

