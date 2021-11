NOËL AU CANAL Grosbliederstroff, 27 novembre 2021, Grosbliederstroff.

2021-11-27 12:00:00 – 2021-11-27 18:00:00

Côté Canal accueillera à nouveau un marché de Noël sur sa terrasse en bord de Sarre. Les quatre week-ends de l’Avent seront l’occasion de mettre en avant des artisans de divers horizons, qui exposeront leurs produits dans le jardin noëlesque de Côté Canal.

Le marché sera complété par les offres culinaires du restaurant. En plus de tartes flambées au feu de bois, la carte de Noël comprendra également du vin chaud, jus de pommes et gin chaud. Pour les plus gourmands, des crêpes sucrées seront proposées, ainsi que des gâteaux et pâtisseries fait maison.

Des animations musicales sont également prévues (les dates et horaires des concerts seront publiées prochainement sur les réseaux sociaux).

Présentation du Pass Sanitaire et masque obligatoire.

contact.cotecanal@gmail.com +33 3 87 95 40 09 https://www.cotecanal.fr/

Nicolas Muller

