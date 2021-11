Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne, Saint-Quentin Noël au buffet, un RDV insolite de l’Office Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Noël au buffet, un RDV insolite de l’Office Saint-Quentin, 19 décembre 2021, Saint-Quentin. Noël au buffet, un RDV insolite de l’Office Saint-Quentin

2021-12-19 – 2021-12-19

Saint-Quentin Aisne 6 6 La team tourisme vous prépare un après-midi enchanté au buffet de la gare.

Petits et grands, ouvrez grands vos oreilles devant les merveilleuses histoires contées par la Cie Tire-Laine.

Enchantés, recevez un sachet de délicieuses friandises typiques de Noël. 2 créneaux disponibles : 15 heures et 16 heures 15.

Tout enfant doit être accompagné d’un adulte.

Tarif unique : 6 euros.

Achetez vos place en ligne : https://www.shop-office-saint-quentin.fr/billetterie/ ou à l’accueil de l’office de tourisme Pass sanitaire demandé. La team tourisme vous prépare un après-midi enchanté au buffet de la gare.

Petits et grands, ouvrez grands vos oreilles devant les merveilleuses histoires contées par la Cie Tire-Laine.

Enchantés, recevez un sachet de délicieuses friandises typiques de Noël. 2 créneaux disponibles : 15 heures et 16 heures 15.

Tout enfant doit être accompagné d’un adulte.

Tarif unique : 6 euros.

Achetez vos place en ligne : https://www.shop-office-saint-quentin.fr/billetterie/ ou à l’accueil de l’office de tourisme Pass sanitaire demandé. La team tourisme vous prépare un après-midi enchanté au buffet de la gare.

Petits et grands, ouvrez grands vos oreilles devant les merveilleuses histoires contées par la Cie Tire-Laine.

Enchantés, recevez un sachet de délicieuses friandises typiques de Noël. 2 créneaux disponibles : 15 heures et 16 heures 15.

Tout enfant doit être accompagné d’un adulte.

Tarif unique : 6 euros.

Achetez vos place en ligne : https://www.shop-office-saint-quentin.fr/billetterie/ ou à l’accueil de l’office de tourisme Pass sanitaire demandé. Office de Tourisme

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse Ville Saint-Quentin lieuville Saint-Quentin