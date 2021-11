Putot-en-Auge Putot-en-Auge 14430, Putot-en-Auge Noël au Balcon Putot-en-Auge Putot-en-Auge Catégories d’évènement: 14430

Putot-en-Auge

Noël au Balcon Putot-en-Auge, 4 décembre 2021, Putot-en-Auge. Noël au Balcon Putot-en-Auge

2021-12-04 20:30:00 20:30:00 – 2021-12-04 22:00:00 22:00:00

Putot-en-Auge 14430 Putot-en-Auge À quelques heures du réveillon de Noël, un homme projette de se jeter du balcon de l’agence Crédiflou ! Mais pourquoi ?! Toute l’équipe des Quiproquoi est sur le pont pour le découvrir et trouver une solution rapidement pour fêter Noël en famille. Ce spectacle de Régis Le Guigot est mis en scène par Sophie Guillemot pour le plus grand plaisir de tous ! Bénéfices au profit du Téléthon. Inscription sur place. À quelques heures du réveillon de Noël, un homme projette de se jeter du balcon de l’agence Crédiflou ! Mais pourquoi ?! Toute l’équipe des Quiproquoi est sur le pont pour le découvrir et trouver une solution rapidement pour fêter Noël en famille…. +33 2 31 79 11 16 À quelques heures du réveillon de Noël, un homme projette de se jeter du balcon de l’agence Crédiflou ! Mais pourquoi ?! Toute l’équipe des Quiproquoi est sur le pont pour le découvrir et trouver une solution rapidement pour fêter Noël en famille. Ce spectacle de Régis Le Guigot est mis en scène par Sophie Guillemot pour le plus grand plaisir de tous ! Bénéfices au profit du Téléthon. Inscription sur place. Putot-en-Auge

dernière mise à jour : 2021-10-30 par

Détails Catégories d’évènement: 14430, Putot-en-Auge Autres Lieu Putot-en-Auge Adresse Ville Putot-en-Auge lieuville Putot-en-Auge