Noël au Balcon Oloron-Sainte-Marie, 17 décembre 2022, Oloron-Sainte-Marie .

Noël au Balcon

37 Rue Émile Casamayor-Dufaur Radio Oloron Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Radio Oloron 37 Rue Émile Casamayor-Dufaur

2022-12-17 14:00:00 – 2022-12-17 21:00:00

Radio Oloron 37 Rue Émile Casamayor-Dufaur

Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Dès 14h, vous pourrez retrouver de artisans locaux et profiter des nombreuses animations proposées tout au fil de l’après-midi (atelier mosaïque, fabrication de baumes, sonothérapie, jeux géants en bois…). Tout au long de votre visite, vous pourrez retrouver et échanger avec les nombreuses associations présentes, qui s’engagent pour protéger notre environnement.

Puis à partir de 17h, de nombreux artistes locaux nous offrirons leurs plus beaux spectacles : théâtre, chants polyphoniques, chanson françaises !

Et pour les gourmands, l’association proposera des crêpes, gâteaux et boissons chaudes, pour un moment convivial et festif au sein de notre radio locale.

Haut Béarn Environnement

