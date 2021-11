Noël approche! École Maternelle Jules Michelet, 8 décembre 2021, Villenave-d'Ornon.

Noël approche!

École Maternelle Jules Michelet, le mercredi 8 décembre à 07:30

Noël approche mais tout n’est pas encore prêt. Les rennes et les lutins ont voulu s’amuser avec les cadeaux et le traineau du père noël mais ils les ont abimés malencontreusement. En plus de tout cela, ayant un petit creux, ils ont mangé les cookies du père noël. Il va donc falloire tout réparer et faire de la cuisine pour que tout soit en ordre avant noël! Les enfants soyez prêts à une mission de la plus haute importance! * **Activités du matin :** _Groupe Michelet :_ -Flocon « freezé » -Le lutin gardien -Construction du traineau du père noël _Groupe Moulin:_ -Fresque de noël -Balade contée * **Activités de l’après midi:** _Groupe Michelet:_ -Jeu du père noël -Création carte de voeux _Groupe Moulin:_ -Cadre photo bonhomme de neige

A prévoir dans le sac : gourde, rechange, doudou/sucette, casquette/chapeau

Alerte! Les lutins et les rennes ont besoin d’aide pour réparer les affaires du père noël qu’ils ont cassé! Mission urgente pour les enfants afin que noël puisse avoir lieu!

École Maternelle Jules Michelet rue Jules Michelet, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-08T07:30:00 2021-12-08T18:30:00