Noel Approche !! Arcachon, 17 novembre 2021, Arcachon. Noel Approche !! Maison des Jeunes 8 All. José Maria de Heredia Arcachon

2021-11-17 – 2021-11-17 Maison des Jeunes 8 All. José Maria de Heredia

Arcachon Gironde Ateliers cuisine : Chocolat et lait de poule.

Fabrication d’une guirlande, une couronne de Noël, création de carte de vœux. Pour les 7/9 ans.

Maison des Jeunes 8 All. José Maria de Heredia Arcachon

