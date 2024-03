Noël à Trinquetaille Jardins de La Verrerie Arles, samedi 7 décembre 2024.

Noël à Trinquetaille Pour profiter en famille de l’ambiance féérique de Noël, rendez-vous à Trinquetaille les 7 et 8 décembre 7 et 8 décembre Jardins de La Verrerie Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-12-07T11:00:00+01:00 – 2024-12-07T18:00:00+01:00

Fin : 2024-12-08T11:00:00+01:00 – 2024-12-08T18:00:00+01:00

Pour profiter en famille de l’ambiance féérique de Noël, rendez-vous à Trinquetaille les samedi 7 après-midi et dimanche 8 décembre :

Marché de Noël, ateliers et jeux pour petits et grands, nombreuses chorales… et bien sûr visite du Père Noël !

Sans oublier les saveurs de Noël : chocolats chauds, crêpes et gaufres bio, soupe « maison » et vin chaud

Les animations vous sont proposées par le Comité de Quartier de Trinquetaille, les commerçants et artisans du quartier, le tiers-lieu de la Verrerie, l’association K’Noé, l’association Collectif Solide, l’entreprise Acta, le collectif des Riverains de Trinquetaille, et la Ville d’Arles.

Tout le monde est bienvenu le vendredi 08 décembre et le samedi matin pour décorer les jardins de la Verrerie avec guirlandes, lumières, mobiles, boules etc. N’hésitez pas !

Retrouvez le programme complet des festivités des 7 et 8 décembre

INFOS PRATIQUES

Les animations sont gratuites ou avec un participation aux frais (détails à venir)

Il est recommandé de s’inscrire aux ateliers (lien à venir)

Lieux :

– samedi matin : rues commerçantes de Trinquetaille

– samedi après-midi et dimanche : jardins de la Verrerie (en extérieur), chemin de la Verrerie à Arles.

>> Accès recommandé : à pied, en bus (n°5 – arrêt Verrerie) ou en vélo.

Stationnement gratuit (dans la limite des places disponibles) : rue Gaston Tessier

Les animations ont lieu en extérieur : penser à bien adapter votre tenue !

En cas de très mauvaise météo, l’événement est annulé

Et si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter par courriel : programmation@laverreriearles.fr

