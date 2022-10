Noël à Trévarez Saint-Goazec, 19 novembre 2022, Saint-Goazec.

Les festivités de Noël à Trévarez, c’est simple, on en est fous. Surtout quand on vous convie à prendre un aéronef à pédales ou à sauter dans un ballon qui marche au gaz hilarant ! Histoire de faire « Le tour du monde en 51 jours » en passant par Paris, Londres, Venise, la Chine ou l’Ecosse. Dans le parc, c’est une nuit magique, un monde étincelant peuplé d’ombres, de couleurs, de silhouettes… Suivez la musique jusqu’au château et ouvrez grand les yeux : oh ! le château bouge, tressaille, sursaute, change de couleurs. C’est parti pour une fabuleuse aventure avec Jules et James. Un moment poétique, format XXL ! Et toujours : des ateliers à partager en famille, plein d’idées shopping, un petit café où déguster bien au chaud thés, vin aux épices et spécialités…

Réservation en ligne obligatoire

pascale.quere@cdp29.fr +33 2 98 25 84 39 https://www.cdp29.fr/fr/agenda/view/733/noel-a-trevarez-2022/

