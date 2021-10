Noël à Trévarez Saint-Goazec, 20 novembre 2021, Saint-Goazec.

Noël à Trévarez 2021-11-20 – 2022-01-09

Saint-Goazec Finistère Saint-Goazec

Les festivités de Noël à Trévarez, c’est simple, on en est fous. Chaque année, un artiste contemporain est convié à livrer son regard sur le domaine, donnant lieu à une œuvre lumineuse et à une mise en scène uniques. Les cadeaux pleuvent – ou neigent : des illuminations de rêve, une poésie des lieux retrouvée, sublimée, des ateliers à partager en famille, plein d’idées shopping, un petit café où déguster bien au chaud thés, vin aux épices et spécialités… Tout le domaine est investi et participe à la fête, des anciennes écuries aux salles du château. Des théâtres d’ombre, une cabane de sabotier, un carrosse tiré par des souris blanches… de quoi retomber en enfance par la grâce d’un conte de fées !

Réservation en ligne obligatoire

pascale.quere@cdp29.fr +33 2 98 25 84 39

