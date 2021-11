Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Noël À Tous Les Étages ! Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Conte musical pour enfants avec Nathalie Léone Le samedi 2 décembre 2017 à 14h30 et 16h Laura habite une maison dans les bois. Ce matin-là, c’est Noël ! Mais soudain, elle remarque qu’il manque une poche à sa robe… et une bougie sur le sapin… et un morceau à la brioche… C’est la souris qui les a pris, pour faire la fête avec ses petits. Mais la souris remarque qu’il manque un fil à la poche, de la cire à la bougie, une miette au morceau de brioche… C’est la fourmi qui les a pris, pour faire la fête avec ses petits. Contes et chansons, à tous les étages… et à toutes les échelles ! Pour les enfants de 3 à 6 ans Durée 40 mn. A l’auditorium Sur inscription au 03 86 68 48 57

Entrée libre

2017-12-02T14:30:00 2017-12-02T15:10:00;2017-12-02T16:00:00 2017-12-02T16:40:00

