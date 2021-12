Saint-Paul-lès-Durance Saint-Paul-lès-Durance Bouches-du-Rhône, Saint-Paul-lès-Durance Noël à St Paul Saint-Paul-lès-Durance Saint-Paul-lès-Durance Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Noël à St Paul Saint-Paul-lès-Durance, 18 décembre 2021, Saint-Paul-lès-Durance. Noël à St Paul Place du village Place Jean Santini Saint-Paul-lès-Durance

2021-12-18 – 2021-12-19 Place du village Place Jean Santini

Saint-Paul-lès-Durance Bouches-du-Rhône Saint-Paul-lès-Durance Au programme :

Samedi 18 : 13h30 Ateliers créatifs

15h Animation musicale

16h Goûter, distribution des cadeaux et photo avec le Père Noël

18h Retraite aux lampions suivi d’un moment convivial aux commerces



Dimanche 19 : Marché de Noël

11h Remise des prix du concours de décoration de Noël

St-Paul en fête le 18 et 19 Décembre 2021 mairie@stpaul.fr +33 4 42 57 40 56 https://www.stpaul.fr/arbre-de-noel/

Samedi 18 : 13h30 Ateliers créatifs

15h Animation musicale

16h Goûter, distribution des cadeaux et photo avec le Père Noël

18h Retraite aux lampions suivi d'un moment convivial aux commerces



Dimanche 19 : Marché de Noël

11h Remise des prix du concours de décoration de Noël

12h Apéritif offert par la Mairie

