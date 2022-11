Noël à Sanary : Messes de Noël

Noël à Sanary : Messes de Noël, 25 décembre 2022, . Noël à Sanary : Messes de Noël



2022-12-25 – 2022-12-25 Venez assister aux Messes de Noël de Sanary, à l’Église Saint Nazaire et au Temple de l’Église Protestante Unie. epu.sanary@free.fr +33 4 94 74 10 94 https://www.eglise-protestante-unie.fr/sanary-la-seyne-p60442 dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville