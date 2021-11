Sanary-sur-Mer Sanary-sur-Mer Sanary-sur-Mer, Var Noël à Sanary : Inauguration – Messe Sanary-sur-Mer Sanary-sur-Mer Catégories d’évènement: Sanary-sur-Mer

Var

Noël à Sanary : Inauguration – Messe Sanary-sur-Mer, 27 novembre 2021, Sanary-sur-Mer. Noël à Sanary : Inauguration – Messe Place Michel Pacha Eglise Saint Nazaire Sanary-sur-Mer

2021-11-27 – 2021-11-27 Place Michel Pacha Eglise Saint Nazaire

Sanary-sur-Mer Var Pour fêter l’ouverture officielle des animations de Noël, une messe sera officié au sein de l’Église Saint Nazaire infostourisme@sanarysurmer.com +33 4 94 74 01 04 https://www.sanary-tourisme.com/ Place Michel Pacha Eglise Saint Nazaire Sanary-sur-Mer

dernière mise à jour : 2021-11-15 par Office de Tourisme de Sanary sur Mer

Détails Catégories d’évènement: Sanary-sur-Mer, Var Autres Lieu Sanary-sur-Mer Adresse Place Michel Pacha Eglise Saint Nazaire Ville Sanary-sur-Mer lieuville Place Michel Pacha Eglise Saint Nazaire Sanary-sur-Mer