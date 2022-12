Noël à Saint-Vaast Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Catégories d’évènement: Manche

Saint-Vaast-la-Hougue

Noël à Saint-Vaast Saint-Vaast-la-Hougue, 17 décembre 2022, Saint-Vaast-la-Hougue . Noël à Saint-Vaast Place Belle-Isle Saint-Vaast-la-Hougue Manche

2022-12-17 14:30:00 – 2022-12-17 Saint-Vaast-la-Hougue

Manche Arrivée du père Noël en musique place Belle Isle, défilé dans la ville, spectacle pour les enfants à 16h, goûter, clôture festive autour d’un vin chaud. Arrivée du père Noël en musique place Belle Isle, défilé dans la ville, spectacle pour les enfants à 16h, goûter, clôture festive autour d’un vin chaud. +33 2 33 88 62 30 Saint-Vaast-la-Hougue

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Vaast-la-Hougue Autres Lieu Saint-Vaast-la-Hougue Adresse Place Belle-Isle Saint-Vaast-la-Hougue Manche Ville Saint-Vaast-la-Hougue lieuville Saint-Vaast-la-Hougue Departement Manche

Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vaast-la-hougue/

Noël à Saint-Vaast Saint-Vaast-la-Hougue 2022-12-17 was last modified: by Noël à Saint-Vaast Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue 17 décembre 2022 manche Place Belle-Isle Saint-Vaast-la-Hougue Manche Saint-Vaast-la-Hougue

Saint-Vaast-la-Hougue Manche