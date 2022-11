Noël à Saint Pierre Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Noël à Saint Pierre

Finistère Brest Créations, calèche, chorales et gourmandises… DJ Discord vous attends pour la boum de Noël à 15h45 et 16h55. Centre social Couleur quartier, Saint-Pierre +33 2 98 00 80 80 Brest

