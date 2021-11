Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier, Saint-Pourçain-sur-Sioule Noël à Saint-Petersbourg Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule Catégories d’évènement: Allier

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Noël à Saint-Petersbourg Saint-Pourçain-sur-Sioule, 18 décembre 2021, Saint-Pourçain-sur-Sioule. Noël à Saint-Petersbourg Rue de Metz En l’Eglise Sainte-Croix Saint-Pourçain-sur-Sioule

2021-12-18 20:00:00 20:00:00 – 2021-12-18 Rue de Metz En l’Eglise Sainte-Croix

Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier La Toison d’Art et l’A.E.S.P.O. présentent dans le cadre de sa tournée française un concert exceptionnel. L’ensemble vocal du chœur de la Société Philharmonique de SAINT-PETERSBOURG.

Chants traditionnels du Noël Russe. https://www.fnac.com/ Rue de Metz En l’Eglise Sainte-Croix Saint-Pourçain-sur-Sioule

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Saint-Pourçain-sur-Sioule Autres Lieu Saint-Pourçain-sur-Sioule Adresse Rue de Metz En l’Eglise Sainte-Croix Ville Saint-Pourçain-sur-Sioule lieuville Rue de Metz En l’Eglise Sainte-Croix Saint-Pourçain-sur-Sioule