Noël à Saint-Petersbourg Lons-le-Saunier, 15 décembre 2021

Noël à Saint-Petersbourg Église Rue des Cordeliers Lons-le-Saunier

2021-12-15 20:00:00 – 2021-12-15 Église Rue des Cordeliers

Lons-le-Saunier Jura

18 EUR Fondé en 1992 par son actuelle directrice, Yulia Khutoretskaya, le chœur est lauréat de nombreux concours internationaux et réunit des étudiants et diplômés de toutes les grandes écoles musicales de Saint-Pétersbourg.

Depuis sa création, on ne compte plus les concerts donnés par le chœur dans le cadre de la programmation des festivals de musique ayant lieu à Saint-Pétersbourg. Il a été engagé aux « Etoiles des Nuits Blanches », au Festival « Arts Square », au « Printemps Musical de Saint-Pétersbourg », aux Festivals « Sound Waves », « de l’Avant-garde à Aujourd’hui », « Swing of White Nights » et a chanté au « Festival de Pâques » de Moscou.

Parallèlement à ses activités en Russie, il a effectué de nombreuses tournées en Lettonie, Allemagne, Suisse, Espagne, aux Etats-Unis et au Japon, tournées durant lesquelles le public a pu apprécier le talent de ses interprètes et admirer l’originalité des programmes proposés.

Il possède un très vaste répertoire qui inclue le répertoire habituel des formations chorales russes mais également de nombreuses œuvres de compositeurs occidentaux couvrant une très vaste période de l’histoire de la musique. Il est en effet très rare de trouver en Russie un chœur qui interprète avec autant d’aisance et de style le chant grégorien et les motets de Lotti, Palestrina, Gesualdo ou Bach. De nombreux oratorios de Haydn, Mozart, Brahms sont régulièrement au programme des concerts du chœur qui aborde également les œuvres des grands maîtres de la seconde moitié du XXe siècle, russes ou occidentaux, tels Messiaen, Hindemith, Rachmaninov, Stravinsky, Schnittke, Part ou Sviridov.

Les compositeurs de Saint-Pétersbourg d’aujourd’hui ne sont pas oubliés par le Chœur qui présente souvent dans le programme de ses concerts les œuvres de Gavrilin, Uspensky, Falik, Belov, Banevich, Kortchmar, Korolev, Slonimsky, Smirnov, Brincken, Desyatnikov et Ekimov.

En 2009, il a pris la dénomination de Chœur de Chambre de la Société Philharmonique de Saint-Pétersbourg étant ainsi récompensé pour tout le travail réalisé ces dernières années et les collaborations mises en place avec les grandes institutions de Saint-Pétersbourg et de Russie.

Le Chœur de la Société Philharmonique de Saint-Pétersbourg a eu la chance de collaborer avec de grands maîtres de l’art musical. Il a réalisé des enregistrements sous la direction de Sir Georg Solti et Vladimir Ashkenazy. Il a chanté sous la direction de Yuri Temirkanov, Alexander Titov, Valéry Guerguiev et s’est produit en concert avec Montserrat Caballé, Lioubov Kazarnovskaya, Katia Ricciarelli et d’autres étoiles du monde musical d’aujourd’hui.

Il a collaboré avec l’ensemble baroque moscovite « The Pocket Symphony » créé et dirigé par Nazar Kojukhar, soliste de l’Orchestre Philharmonique de Moscou. Ils ont donné ensemble plusieurs concerts notamment dans la Grande Salle de la Philharmonie Chostakovitch de Saint-Pétersbourg.

En 2003, il a été l’une des quatre formations chorales de la ville choisies par l’Union des Compositeurs de Saint-Pétersbourg pour participer au Printemps Musical qui a célébré le 300e Anniversaire de la Fondation de la Capitale des Tsars.

Il a réalisé la création en Russie de l’œuvre du compositeur français Dynam Victor Fumet (1867-1941) « Les Saisons ». Cette œuvre a été créée dans le cadre du Festival « De l’Avant-garde à Aujourd’hui » qui s’est tenu à la Philharmonie de Saint-Pétersbourg.

Il était en France durant tout le mois de décembre 2006 et a notamment assuré les concerts de clôture du Festival de Musique Baroque de Lyon.

Il a participé à chacune des éditions du Festival International de Chœurs de Saint-Pétersbourg, crée par la Présidence Russe pour célébrer la Fête de la Fédération de Russie, le 12 juin.

Dans le cadre de l’année 2010 année croisée, Année de la France en Russie et Année de la Russie en France, le chœur a réalisé durant la période d’été une tournée d’un mois et demi en France en se produisant aux Nuits Musicales d’Uzès, aux Musicales de Normandie et aux Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay…

Encore une fois les chants orthodoxes et les chants traditionnels de Russie, ces deux expressions de ce qui constitue l’Âme Russe, se succèdent, mises en espace avec l’originalité dont fait preuve à chaque nouveau programme Yulia Khutoretskaya, alliant à la beauté des voix du chœur un grand sens poétique et esthétique.

Un quotidien suisse commentait ainsi un des concerts du Chœur :

« Merveilleux dans ses nuances, magnifique dans sa qualité ; la puissante unité et la pureté des voix du Chœur nous ont envoûté ; avec quelle authentique musicalité et quelle virtuosité ! ».

Les tarifs réduits sont pour les moins de 25 ans, les demandeurs d’emploi, les handicapés et titulaires du Rsa.

