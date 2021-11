NOËL À SAINT-PÉTERSBOURG Laval, 3 décembre 2021, Laval.

NOËL À SAINT-PÉTERSBOURG Rue Magenta Eglise Saint-Pierre Laval

2021-12-03 – 2021-12-03 Rue Magenta Eglise Saint-Pierre

Laval Mayenne

13.1 EUR Fondé en 1992 par son actuelle directrice, Yulia Khutoretskaya, en tant que Nouveau Chœur de Chambre de Saint-Pétersbourg, le chœur est lauréat de nombreux concours internationaux et a travaillé sous la direction de chefs prestigieux dont Yuri Temirkanov, Vladimir Ashkenazy et Valery Guerguiev. Il est rattaché depuis 2009 à la Société Philharmonique de Saint-Pétersbourg et a déjà effectué d’importantes tournées en France.

Le chœur présente en cette fin d’année 2021 “Noël à Saint-Pétersbourg”.

Dans ce programme, la liturgie et les chœurs orthodoxes de différentes époques côtoient les chants traditionnels du Noël Russe, mais également les chants de Noël de Lettonie, d’Ukraine, de Biélorussie et de différents pays d’Europe. Les chants de ces différentes expressions célèbrent tous le mystère de Noël et la joie de la Divine Naissance. Les mélodies sont interprétées avec une mise en espace dont l’originalité est à la hauteur de celle des arrangements musicaux, comme nous le démontre à chaque nouveau programme Yulia Khutoretskaya, alliant à la beauté des voix du chœur un grand sens poétique et esthétique.

Un quotidien suisse commentait ainsi un des concerts du chœur : “Merveilleux dans ses nuances, magnifique dans sa qualité, la puissante unité et la pureté des voix du Chœur nous ont envoûté, avec quelle authentique musicalité et quelle virtuosité !”

L’ENSEMBLE VOCAL du CHŒUR de la SOCIETE PHILHARMONIQUE de SAINT-PETERSBOURG

billetterie@laval-tourisme.com +33 2 43 49 45 26

Fondé en 1992 par son actuelle directrice, Yulia Khutoretskaya, en tant que Nouveau Chœur de Chambre de Saint-Pétersbourg, le chœur est lauréat de nombreux concours internationaux et a travaillé sous la direction de chefs prestigieux dont Yuri Temirkanov, Vladimir Ashkenazy et Valery Guerguiev. Il est rattaché depuis 2009 à la Société Philharmonique de Saint-Pétersbourg et a déjà effectué d’importantes tournées en France.

Le chœur présente en cette fin d’année 2021 “Noël à Saint-Pétersbourg”.

Dans ce programme, la liturgie et les chœurs orthodoxes de différentes époques côtoient les chants traditionnels du Noël Russe, mais également les chants de Noël de Lettonie, d’Ukraine, de Biélorussie et de différents pays d’Europe. Les chants de ces différentes expressions célèbrent tous le mystère de Noël et la joie de la Divine Naissance. Les mélodies sont interprétées avec une mise en espace dont l’originalité est à la hauteur de celle des arrangements musicaux, comme nous le démontre à chaque nouveau programme Yulia Khutoretskaya, alliant à la beauté des voix du chœur un grand sens poétique et esthétique.

Un quotidien suisse commentait ainsi un des concerts du chœur : “Merveilleux dans ses nuances, magnifique dans sa qualité, la puissante unité et la pureté des voix du Chœur nous ont envoûté, avec quelle authentique musicalité et quelle virtuosité !”

Rue Magenta Eglise Saint-Pierre Laval

dernière mise à jour : 2021-11-17 par