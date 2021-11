Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie NOEL A SAINT-PETERSBOURG Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

NOEL A SAINT-PETERSBOURG Chamonix-Mont-Blanc, 27 décembre 2021, Chamonix-Mont-Blanc. NOEL A SAINT-PETERSBOURG Place de l’église Eglise Saint Michel Chamonix-Mont-Blanc

2021-12-27 20:00:00 20:00:00 – 2021-12-27 21:30:00 21:30:00 Place de l’église Eglise Saint Michel

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Chamonix-Mont-Blanc EUR 14 20 L’ENSEMBLE VOCAL du CHŒUR de la SOCIETE PHILHARMONIQUE

de SAINT-PETERSBOURG. Russie

Voix mixtes. Yulia KHUTORETSKAYA, direction



NOËL A SAINT-PETERSBOURG

Liturgie et chœurs orthodoxes. Chants traditionnels du Noël Russe. contact@latoisondart.com https://latoisondart.com/ Place de l’église Eglise Saint Michel Chamonix-Mont-Blanc

dernière mise à jour : 2021-11-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc – source : Apidae TourismeOffice de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Place de l'église Eglise Saint Michel Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville Place de l'église Eglise Saint Michel Chamonix-Mont-Blanc