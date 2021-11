Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Noël à Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-de-Luz

Noël à Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz, 26 novembre 2021, Saint-Jean-de-Luz. Noël à Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz

2021-11-26 – 2022-01-02

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques PLACE LOUIS XIV :

– Illumination quotidienne du grand sapin de Noël avec un spectacle son & lumières exclusif et sensationnel

– Calendrier de l’avent des enfants et tirage au sort par le Père Noël

– Animations enfants pendant les vacances

– Animations musicales HALLES :

– Marché de créateurs

– Balades à poneys PLACE DU COLLEGE :

– Chalet du Père Noël et ses lutines

– Ferme de Noël ANIMATIONS RUES :

– Jeu de piste dans la ville : aidez Olentzero et découvrez la mythologie basque en vous amusant

– Calendrier de l’avent de commerçants

– Animations musicales et fanfares

– Grande Parade d’Olentzero le Dimanche 26 décembre à 17h00 AUTRES ANIMATIONS :

– Patinoire de Noël

– Ultrapark

– Concours de vitrines

– Animations culinaires

Saint-Jean-de-Luz

