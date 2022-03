Noël à Saint-Jean-de-Luz – Eguberri On Saint-Jean-de-Luz, 24 novembre 2022, Saint-Jean-de-Luz.

Noël à Saint-Jean-de-Luz – Eguberri On Saint-Jean-de-Luz

2022-11-24 – 2023-01-01

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-de-Luz

Noël à Saint-Jean-de-Luz pendant tout le mois de décembre : Illuminations et décorations du centre-ville et des quartiers – Le sapin féérique un spectacle son et lumière unique plein de magie – Jeux ludiques et parcours en ville – Grande parade d’Olentzero, un spectacle féérique et traditionnel époustouflant – Chalet du Père-Noël – Ferme de Noël – Patinoire – Ultrapark, salle de jeux – Grande tombola de Noël des commerçants avec le Calendrier de l’Avent géant – Ateliers et animations culinaires – Marchés de créateurs – Concours de décorations de vitrines… et d’autres surprises en préparation !

Programme complet à venir (en cours d’élaboration…)

+33 5 59 26 03 16

Sjlac

Saint-Jean-de-Luz

dernière mise à jour : 2022-03-03 par Saint-Jean-de-Luz, Commerces, Animations et évènements