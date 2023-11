Noël à Provins Cité Médiévale de Provins Provins, 9 décembre 2023, Provins.

Du samedi 09 décembre 2023 au dimanche 10 décembre 2023 :

.Tout public. Jusqu’à 4 ans. gratuit sous condition

VIVEZ UN NOEL INSOLITE A PROVINS les 9 ET 10 DÉCEMBRE 2023 ! Dans un cadre à la fois féerique et traditionnel, Provins fait revivre la magie de Noël à travers de nombreuses animations pour toute la famille.

Ambiances et illuminations de Noël seront présentes dans notre cité médiévale, classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco ! Participez aux nombreuses animations proposées ce mois de décembre en ville haute et en ville basse.

–

Un marché

médiéval avec une soixantaine d’artisans démonstrateurs, un bal médiéval,

des spectacles de feu, campements et des jeux pour petits et grands…

–

Un

spectacle de crèche vivante retraçant la vie de Saint-François d’Assise avec pas

moins de 50 acteurs et animaux.

–

Un mois de

patinoire du 8 déc. 2023 au 7 janv. 2024, avec un spectacle de Philippe

CANDELORO le 13 déc. à 19h.

–

Des visites

guidées et théâtralisée « La Fête au Moyen Âge », « Le Banquet de Noël » et « Légendes et Croyances ».

–

Des

ateliers culinaires de biscuits et pop cake de

Noël.

–

Une exposition crèches du

monde du 26 nov. au 18 déc.

–

Un marché

de Noël traditionnel et présence du père Noël.

–

Un marché

des producteurs à la ferme du Chatel.

–

Un train à vapeur

du Père Noël entre Longueville (12 km de Provins) et Romilly-sur-Seine.

–

Ainsi que

de nombreuses animations pour les enfants : boîte aux

lettres du père Noël, ateliers gourmands, calendrier de l’Avent, tombola et

bien sûr, la présence du Père Noël.

Un

programme riche en émotions, à seulement 1 heure de Paris !

Informations pratiques

– Entrée gratuit sauf animation payantes

– Réservations sur : https://bitly.ws/32tSp

Consultez le programme complet avec plan des animations, tarifs et réservations sur provins.net

Cité Médiévale de Provins 4 chemin de Villecran 77160 Provins

Contact : +33164602626 info@provins.net https://www.facebook.com/provins.tourisme/ https://www.facebook.com/provins.tourisme/ https://provins.net/noel-a-provins/

Provins Tourisme